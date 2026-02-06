Nhận định Nantes – Olympique Lyonnais vào lúc 03:05 ngày 08/02

Nhận định Nantes – Olympique Lyonnais đang thu hút sự chú ý đặc biệt khi hai câu lạc bộ sở hữu bộ mặt hoàn toàn trái ngược. Trong khi Nantes lún sâu vào khủng hoảng với chuỗi trận toàn thua, Olympique Lyonnais lại đang bay cao với sức mạnh không thể ngăn cản. Trận đấu diễn ra vào lúc 03:05 ngày 08/02 hứa hẹn sẽ là màn phô diễn sức mạnh của đội khách ngay trên thánh địa La Beaujoire.

Đánh giá phong độ hiện tại của Nantes – Olympique Lyonnais

Câu lạc bộ Nantes đang trải qua một giai đoạn vô cùng tăm tối với những kết quả bết bát liên tiếp. Theo số liệu thống kê từ 3 trận gần nhất tại Ligue 1, đội bóng này không giành được bất kỳ điểm số nào khi lần lượt để thua Lorient, Nice và Paris FC.

Đặc biệt, thất bại 1-4 ngay trên sân nhà trước Nice đã bộc lộ sự lỏng lẻo khủng khiếp trong hệ thống phòng ngự của họ. Ngay cả tại đấu trường Coupe de France, Nantes cũng không thể tìm thấy niềm vui khi bị loại bởi Nice sau loạt sút luân lưu cân não. Sự thiếu hụt về ý tưởng tấn công cùng tinh thần thi đấu rệu rã đang biến họ thành “miếng mồi ngon” cho bất kỳ đối thủ nào.

Trái ngược hoàn toàn với kịch bản bi quan của đối thủ, Olympique Lyonnais đang thể hiện một bộ mặt cực kỳ thăng hoa và ổn định. Đội bóng của huấn luyện viên Pierre Sage đã thiết lập một chuỗi thắng dài dằng dặc, kéo dài từ giải quốc nội đến đấu trường châu Âu.

Trong 10 trận đấu gần nhất, Lyon không hề biết đến mùi thất bại hay hòa, họ toàn thắng một cách thuyết phục trước những đối thủ từ trung bình đến sừng sỏ như Monaco, Lille hay Nice. Đáng chú ý nhất là chiến thắng 5-2 trước Metz và màn vùi dập PAOK 4-2 tại Europa League, khẳng định sức mạnh hỏa lực không thể ngăn cản của hàng công.

Sự khác biệt giữa hai đội còn nằm ở chiều sâu đội hình và khả năng xoay tua nhân sự. Trong khi Nantes phụ thuộc quá nhiều vào một vài cá nhân đơn lẻ và dễ dàng bị bắt bài, Lyon lại sở hữu nhiều phương án tiếp cận khung thành đa dạng.

Các ngôi sao của “Mãnh sư” đang ở độ chín của sự nghiệp, kết hợp cùng các tài năng trẻ đầy khát khao, tạo nên một tập thể gắn kết. Việc vừa vượt qua Laval tại Coupe de France với tỷ số 2-0 nhẹ nhàng cho thấy Lyon đang kiểm soát rất tốt nhịp độ thi đấu để duy trì thể lực cho các trụ cột trước chuyến làm khách sắp tới.

Hai đội bóng mang phong thái hoàn toàn trái ngược nhau

Lịch sử đối đầu Nantes – Olympique Lyonnais

Lịch sử đối đầu đang ủng hộ hoàn toàn đội khách khi Lyon thường xuyên giành được những kết quả khả quan trước Nantes. Trong những lần chạm trán gần đây, Lyon luôn biết cách khai thác điểm yếu nơi hàng thủ của đối phương để ghi bàn thắng quyết định. Sự chênh lệch về đẳng cấp nhân sự lẫn chiến thuật khiến Nantes dù rất nỗ lực nhưng thường hụt hơi trong các hiệp đấu cuối.

Thêm vào đó, áp lực tâm lý mỗi khi gặp Lyon luôn khiến các cầu thủ Nantes lúng túng trong các tình huống triển khai bóng. Ngược lại, Lyon luôn bước vào trận đấu với tâm thế cửa trên, điều này giúp họ dễ dàng kiểm soát nhịp độ theo ý muốn. Với phong độ chạm đáy như hiện tại, rất khó để Nantes có thể thay đổi được kịch bản lịch sử vốn đã nghiêng hẳn về phía đội khách.

Bảng tỷ lệ kèo trận Nantes – Olympique Lyonnais

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo tham khảo cho cuộc đối đầu này:

Bảng tỷ lệ kèo trận Nantes – Olympique Lyonnais

Soi kèo chấp

Mức kèo chấp 0.75 trái dành cho Lyon là tỷ lệ khá “thơm” cho giới đầu tư trong bối cảnh hiện tại. Nantes đã thua kèo châu Á liên tiếp và chưa có dấu hiệu dừng lại, trong khi Lyon lại là địa chỉ tin cậy với chuỗi thắng kèo rực rỡ. Với hỏa lực mạnh mẽ và phong thái tự tin, việc Lyon thắng cách biệt ít nhất 1 bàn là kịch bản rất dễ xảy ra.

Dự đoán: Olympique Lyonnais -0.75

Soi kèo Châu Âu

Lựa chọn Lyon thắng ở kèo châu Âu với mức điểm ăn 1.70 mang lại sự an tâm cực lớn cho người chơi. Nantes đang thi đấu rời rạc, thiếu kết dính và gần như không có phương án khắc chế lối chơi tốc độ của đối thủ. Khả năng gây bất ngờ của đội chủ nhà gần như bằng không trước một Lyon đang cực kỳ thăng hoa và hưng phấn.

Dự đoán: Olympique Lyonnais thắng

Soi kèo Tài Xỉu

Tỷ lệ Tài Xỉu 2.5 cho thấy nhà cái đánh giá cao khả năng nổ súng của các chân sút đội khách. Thống kê chỉ ra rằng các trận gần đây của Lyon thường có rất nhiều bàn thắng được ghi do lối chơi tấn công cống hiến. Trong khi đó, hàng thủ Nantes đang mong manh hơn bao giờ hết, mở ra cơ hội lớn cho một trận cầu nhiều bàn thắng.

Dự đoán: Tài 2.5

Dự đoán tỷ số

Lyon sẽ sớm áp đặt lối chơi và tìm kiếm bàn thắng dẫn trước ngay trong hiệp một để tạo lợi thế tâm lý. Nantes dù nỗ lực tìm kiếm bàn danh dự nhưng sức ép liên tục từ phía “Mãnh sư” sẽ khiến họ gục ngã thêm một lần nữa.

Dự đoán tỷ số: Nantes 1 – 3 Olympique Lyonnais

Lyon sẽ có được chiến thắng cần thiết

Tổng kết

Trận cầu giữa Nantes vs Olympique Lyonnais được xoilac đánh giá là cuộc chiến không cân sức giữa một đội bóng đang chìm trong khủng hoảng và một “cỗ máy chiến thắng”. Dựa trên các phân tích kỹ thuật, Lyon là lựa chọn tối ưu ở hầu hết các hạng mục kèo cá cược.