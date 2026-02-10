Nhận định Sunderland – Liverpool vào lúc 03:15 ngày 12/02 đang là chủ đề nóng hổi trên các diễn đàn bóng đá khi hai đội bóng có vị thế trái ngược nhau chạm trán. Liverpool đang sải bước mạnh mẽ trong cuộc đua ngôi vương, trong khi Sunderland vẫn đang nỗ lực chắt chiu từng điểm số để trụ hạng thành công.

Vài nét về phong độ của Sunderland – Liverpool

Sunderland đang thể hiện một bộ mặt thiếu ổn định trong những vòng đấu vừa qua tại Premier League. Dù có chiến thắng vang dội 3-0 trước Burnley, họ lại dễ dàng để thua Arsenal 0-3 và West Ham 1-3 một cách đầy thất vọng.

Hàng thủ của “Mèo đen” bộc lộ quá nhiều khoảng trống khi đối đầu với các đội bóng có khả năng pressing tầm cao. Sự thiếu tập trung ở những phút đầu hiệp đấu thường xuyên khiến thầy trò HLV Sunderland rơi vào thế phải rượt đuổi tỷ số vô vọng.

Trái ngược hoàn toàn, Liverpool đang trình diễn một phong độ tấn công vô cùng khủng khiếp trên mọi đấu trường. Sau thất bại sát nút 2-3 trước Bournemouth, đoàn quân của Arne Slot đã ngay lập tức trở lại bằng hai chiến thắng hủy diệt trước Qarabag (6-0) và Newcastle (4-1).

Các ngôi sao trên hàng công đang đạt điểm rơi phong độ lý tưởng với khả năng tận dụng cơ hội cực tốt. Lối chơi của “Lữ đoàn đỏ” hiện tại mang đậm tính áp đặt, khiến đối thủ khó lòng triển khai bóng theo ý muốn.

Liverpool có phong độ hoàn toàn vượt trội

Lịch sử đối đầu Sunderland – Liverpool

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về phía đội bóng vùng Merseyside với những thống kê áp đảo. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Liverpool thường xuyên ca khúc khải hoàn và ghi được rất nhiều bàn thắng vào lưới đối thủ.

Sunderland dù luôn thi đấu với tinh thần không bỏ cuộc nhưng khoảng cách về trình độ kỹ thuật vẫn là rào cản quá lớn. Mỗi chuyến hành quân đến Stadium of Light thường không mang lại quá nhiều khó khăn cho các ngôi sao áo đỏ.

Sunderland đã không thể giành chiến thắng trước Liverpool trong một thời gian dài, điều này vô hình trung tạo nên áp lực tâm lý đè nặng. “Mèo đen” thường chọn lối đá phòng ngự lùi sâu khi đối đầu với The Kop nhưng vẫn khó đứng vững trước sức ép liên hồi.

Sự đa dạng trong các phương án tiếp cận cầu môn giúp Liverpool luôn biết cách hóa giải các khối bê tông phòng ngự. Trận đấu tới đây nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi theo kịch bản cũ nếu Sunderland không có sự đột phá trong chiến thuật.

Bảng tỷ lệ kèo trận Sunderland – Liverpool

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo tham khảo cho trận đấu giữa Sunderland và Liverpool:

Bảng tỷ lệ kèo trận Sunderland – Liverpool

Soi kèo chấp

Với mức chấp lên đến 0.75, nhà cái đang đánh giá rất cao khả năng giành chiến thắng cách biệt của đội khách. Liverpool không chỉ mạnh hơn về con người mà còn sở hữu hệ thống vận hành trơn tru hơn hẳn so với đội chủ nhà.

Sunderland với hàng thủ đã thủng lưới 6 bàn trong 3 trận gần nhất khó lòng đứng vững trước những đợt hãm thành liên tục. Việc lựa chọn Liverpool ở kèo chấp này được xem là phương án đầu tư có cơ sở và an toàn hơn cho người chơi.

Dự đoán: Liverpool -0.75

Soi kèo Châu Âu

Mức ăn cho cửa Liverpool thắng chỉ ở mức 1.67, cho thấy xác suất giành 3 điểm của “Lữ đoàn đỏ” là cực kỳ lớn. Trong khi đó, cửa Sunderland thắng có tỷ lệ ăn lên tới 5.20, phản ánh sự chênh lệch đẳng cấp quá lớn giữa hai đội.

Với mục tiêu duy trì vị trí dẫn đầu, Liverpool chắc chắn sẽ không để sảy chân trong một trận cầu dễ thở như thế này. Một chiến thắng gọn gàng cho đội khách là kịch bản đã được định đoạt trước khi bóng lăn.

Dự đoán: Liverpool thắng

Soi kèo Tài Xỉu

Kèo Tài Xỉu 2.75 là con số khá cao nhưng hoàn toàn hợp lý với phong độ ghi bàn của Liverpool hiện nay. Đội khách đã ghi tới 10 bàn thắng chỉ trong 2 trận gần nhất, minh chứng cho một hàng công đang cực kỳ “vào phom”.

Sunderland dù yếu nhưng thường có xu hướng chơi cởi mở khi được cổ vũ bởi khán giả nhà, dẫn đến dễ bị phản công. Trận đấu hứa hẹn sẽ xuất hiện nhiều bàn thắng và cửa Tài là lựa chọn sáng giá cho các nhà đầu tư.

Dự đoán: Tài 2.75

Dự đoán tỷ số

Dựa trên các dữ liệu thực tế, Liverpool sẽ chủ động kiểm soát trận đấu ngay từ những phút đầu tiên để tìm kiếm bàn thắng sớm. Sunderland dù cố gắng kháng cự nhưng khó có thể ngăn cản được sức công phá từ nhiều phía của đối thủ. Trận đấu nhiều khả năng sẽ kết thúc với một kịch bản tưng bừng bàn thắng dành cho đội bóng mạnh hơn.

Dự đoán tỷ số: Sunderland 1 – 4 Liverpool

Liverpool sẽ có 1 chiến thắng dễ dàng trước Sunderland

Tổng kết

Trận cầu lúc 03:15 ngày 12/02 được xoilac đánh giá là cơ hội để Liverpool tiếp tục phô diễn sức mạnh và tích lũy điểm số quan trọng. Sunderland cần phải thi đấu với hơn 100% khả năng mới mong hạn chế được sức mạnh của đối thủ lớn. Những phân tích trên đây hy vọng sẽ mang lại cái nhìn thấu đáo giúp bạn đưa ra các quyết định đặt cược chính xác.