Thống kê sốc Ngoại hạng Anh: VAR sai sót 13 lần, MU bị xử ép nhiều nhất Big 6

Thống kê sốc Ngoại hạng Anh về công nghệ VAR đang trở thành chủ đề nóng hổi nhất trên các mặt báo thể thao quốc tế những ngày đầu năm 2026. Khi giải đấu đi qua hơn một nửa chặng đường, các dữ liệu được công bố đã bóc trần một thực tế nghiệt ngã về tính chính xác của hệ thống hỗ trợ trọng tài video. Cùng xoilac tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Thực trạng VAR mùa giải 2025/26 – Những con số biết nói

Sự kỳ vọng vào một hệ thống VAR hoàn thiện hơn trong mùa giải này đã sớm bị dội một gáo nước lạnh bởi những báo cáo chuyên môn định kỳ. Dù ban tổ chức đã nỗ lực cải tiến công nghệ, nhưng dường như yếu tố con người vận hành vẫn là rào cản lớn nhất đối với sự công bằng trên sân cỏ.

Sự gia tăng đáng ngại của các sai lầm hệ thống

Tính đến hiện tại, Premier League đã ghi nhận tổng cộng 13 sai sót nghiêm trọng từ VAR làm thay đổi trực tiếp cục diện trận đấu. Theo phân tích của BBC Sport, con số này đã tăng vọt 30% so với cùng kỳ mùa giải trước, thời điểm chỉ ghi nhận 10 lỗi. Điều này cho thấy sự thiếu ổn định trong khâu điều hành, khiến niềm tin của người hâm mộ và các câu lạc bộ xuống thấp hơn bao giờ hết.

Mặc dù con số 13 lỗi vẫn thấp hơn so với mức đỉnh điểm 23 lỗi của mùa giải 2022/23, nhưng xu hướng tăng trở lại trong năm nay là một tín hiệu báo động. Các chuyên gia nhận định rằng tốc độ trận đấu ngày càng cao tại Ngoại hạng Anh đang khiến các trọng tài video gặp áp lực khủng khiếp. Những quyết định đưa ra trong tích tắc thường xuyên thiếu đi sự thấu đáo cần thiết, dẫn đến hệ lụy không thể cứu vãn cho kết quả chung cuộc.

Hệ thống đang ngày càng mắc nhiều sai lầm

Phân loại lỗi: Khi sự im lặng trở thành tội đồ

Trong tổng số 13 sai sót được ghi nhận, có tới 11 trường hợp thuộc nhóm bỏ qua can thiệp, tức là VAR đã không lên tiếng khi trọng tài chính mắc lỗi rõ ràng. Đây là một con số gây sốc, tăng mạnh so với 7 trường hợp ở mùa trước, phản ánh tâm lý ngại va chạm của đội ngũ trọng tài trong phòng máy. Việc chọn cách giữ im lặng trong những tình huống nhạy cảm đã vô tình tước đi cơ hội đòi lại công bằng cho các đội bóng bị hại.

Ngược lại, số lỗi do can thiệp sai đã giảm nhẹ xuống còn 2 trường hợp, cho thấy trọng tài VAR đã cẩn trọng hơn khi trực tiếp bẻ còi. Tuy nhiên, việc giảm lỗi can thiệp sai không thể khỏa lấp được sự yếu kém trong việc nhận diện các pha phạm lỗi mười mươi. Sự im lặng đáng sợ của công nghệ trong những thời điểm then chốt đang trở thành một bóng đen bao trùm lên giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Manchester United và nỗi hàm oan mang tên công nghệ

Giữa vòng xoáy của những sai lầm, Manchester United nổi lên như một nạn nhân điển hình với nhiều thiệt thòi không thể đong đếm bằng lời. Là một trong các đội bóng chịu áp lực truyền thông lớn nhất, mỗi quyết định sai lầm nhắm vào Quỷ đỏ đều tạo ra những dư chấn kéo dài trên bảng xếp hạng.

Nạn nhân lớn nhất trong nhóm Big 6

Thống kê chỉ ra rằng Manchester United đã phải chịu 2 lỗi VAR trực tiếp kể từ đầu mùa, một con số cao nhất trong nhóm các đại gia Big 6. Đội bóng của Ruben Amorim thường xuyên rơi vào cảnh bị từ chối những quả phạt đền rõ ràng hoặc đối thủ thoát thẻ đỏ một cách thần kỳ. Sự bất công này không chỉ xuất hiện một lần mà lặp lại như một hệ thống, khiến Quỷ đỏ luôn phải thi đấu trong tình thế bị xử ép ngay trên sân nhà lẫn sân khách.

Điển hình là trận đấu với Brentford, nơi MU lẽ ra phải được chơi hơn người trong phần lớn thời gian nếu VAR can thiệp chính xác vào một pha vào bóng triệt hạ. Việc không được hưởng lợi thế quân số đã khiến MU đánh mất quyền kiểm soát và phải nhận một kết quả bất lợi. Đối với một đội bóng đang trong quá trình tái thiết, những điểm số bị đánh cắp bởi VAR là một đòn giáng mạnh vào tham vọng trở lại vị thế đỉnh cao.

Quỷ Đỏ là nạn nhân tiêu biểu

Tác động tiêu cực đến tương lai của HLV Ruben Amorim

Sự ra đi của HLV Ruben Amorim trước thời điểm tháng 2/2026 có một phần nguyên nhân gián tiếp từ những sai sót mang tính hệ thống này của VAR. Nếu 13 lỗi của VAR được xử lý chính xác, MU chắc chắn đã có thêm ít nhất từ 4 đến 6 điểm, đủ để thay đổi hoàn toàn vị thế của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Áp lực từ thành tích không như ý do yếu tố ngoại cảnh đã đẩy ban lãnh đạo đội bóng vào những quyết định thay đổi nhân sự vội vã.

Người hâm mộ Quỷ đỏ có quyền phẫn nộ khi thấy đội bóng của mình liên tục bị bỏ qua các tình huống can thiệp quan trọng. Sự ức chế tâm lý từ cầu thủ trên sân do bị xử ép cũng dẫn đến những thẻ phạt không đáng có và sự sa sút về tinh thần thi đấu. VAR vốn dĩ được sinh ra để mang lại công bằng, nhưng với Man Utd mùa này, nó lại giống như một rào cản ngăn bước tiến của họ hơn là một công cụ hỗ trợ.

Nó đã gián tiếp đẩy Ruben Amorim rời khỏi MU

Những đội bóng trong vòng xoáy tranh cãi

Bảng thống kê sai sót của VAR không chỉ có một màu xám xịt cho tất cả, bởi trong khi có kẻ chịu thiệt thì cũng có những đội bóng được hưởng lợi từ sự nhầm lẫn. Sự phân hóa này tạo nên một bức tranh đối lập đầy trớ trêu, nơi may mắn từ phòng VAR đôi khi còn quan trọng hơn thực lực thi đấu.

Chelsea và Newcastle – Những đứa con cưng của may mắn

Chelsea hiện đang dẫn đầu danh sách các đội bóng hưởng lợi nhiều nhất từ các sai sót của VAR trong mùa giải 2025/26. Một trong nhiều tình huống gây tranh cãi nhất là chiến thắng trước Fulham, nơi một quyết định sai lầm của VAR đã giúp The Blues bảo toàn tỉ số trong sự ngỡ ngàng của giới chuyên môn. Nếu không có những món quà này, vị trí của Chelsea trên bảng xếp hạng có thể đã thấp hơn hiện tại rất nhiều.

Tương tự, Newcastle cũng từng thoát khỏi một quả phạt đền mười mươi trong trận đấu với Manchester City, giúp họ giữ lại điểm số quý giá. Nếu đội bóng của Pep Guardiola được hưởng quả phạt đền đó, cục diện cuộc đua vô địch có lẽ đã rẽ sang một hướng khác ổn định hơn. Sự may mắn từ những lần VAR ngó lơ đã giúp các đội bóng này bay cao, đồng thời tạo ra sự bất công ghê gớm đối với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Chelsea và Newcastle lại quá may mắn

Bournemouth và Brentford – Khi đội bóng nhỏ chịu thiệt thòi

Không chỉ các ông lớn, những đội bóng tầm trung như Bournemouth cũng phải nếm trải cảm giác cay đắng khi bị công nghệ quay lưng. Trận hòa 2-2 với West Ham là một ví dụ điển hình khi trung vệ đối phương thoát thẻ đỏ dù phạm lỗi nghiêm trọng trong vòng cấm. Sự thiếu nhất quán của VAR đã khiến Bournemouth mất đi cơ hội giành trọn 3 điểm, điều cực kỳ quan trọng đối với mục tiêu trụ hạng của họ.

Brentford cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi đối đầu với Tottenham, nơi đối thủ của họ lẽ ra phải chơi thiếu người từ sớm. Những sai sót này cho thấy một xu hướng đáng ngại: VAR dường như thường có lợi cho các đội bóng có tầm ảnh hưởng lớn hơn hoặc thi đấu trên sân nhà. Sự nhỏ bé về tầm vóc CLB không nên là lý do để VAR bỏ qua các can thiệp cần thiết để bảo vệ lẽ phải trên sân cỏ.

Giải pháp và kỳ vọng cho tương lai của Premier League

Trước làn sóng chỉ trích ngày càng tăng, Ban tổ chức Premier League đang đứng trước áp lực phải thực hiện những thay đổi mang tính cách mạng. Công nghệ không có lỗi, vấn đề nằm ở quy trình và sự minh bạch trong việc đưa ra quyết định của con người phía sau màn hình.

Yêu cầu minh bạch hóa âm thanh phòng VAR

Một trong những giải pháp được kêu gọi mạnh mẽ nhất hiện nay là việc công khai trực tiếp đoạn hội thoại giữa trọng tài chính và tổ VAR. Khi người hâm mộ và cầu thủ được nghe rõ lý do tại sao một tình huống lại không được can thiệp, sự nghi ngờ về tính minh bạch sẽ được giảm bớt. Sự công khai này cũng sẽ buộc các trọng tài phải có trách nhiệm hơn với những nhận định của mình trước sự giám sát của hàng triệu khán giả.

Nhiều giải đấu lớn trên thế giới đã bắt đầu thử nghiệm việc giải thích quyết định VAR ngay tại sân vận động để tăng tính tương tác. Premier League, với vị thế là giải đấu số một, không thể đứng ngoài cuộc đua cải thiện trải nghiệm và niềm tin cho người xem. Chỉ có sự minh bạch mới có thể dập tắt những thuyết âm mưu về việc xử ép hay ưu ái bất kỳ đội bóng nào trong giải đấu.

Mọi thứ đều được yêu cầu minh bạch

Bước tiến công nghệ AI và tự động hóa

Tương lai của sự công bằng tại Ngoại hạng Anh có lẽ sẽ phụ thuộc vào việc giảm bớt vai trò chủ quan của con người thông qua AI. Công nghệ bắt việt vị bán tự động cần được triển khai đồng bộ và mạnh mẽ hơn để loại bỏ những sai sót do mắt thường không thể quan sát kịp. Khi các quyết định về thẻ đỏ hay phạt đền được hỗ trợ bởi các thuật toán chính xác, các tranh cãi nảy lửa sẽ được giảm thiểu đến mức tối đa.

Việc đầu tư vào hệ thống camera đa góc nhìn với độ phân giải siêu cao cũng là một hướng đi cần thiết để VAR không còn bị giới hạn bởi các góc quay mù. Hy vọng rằng sau các thống kê chấn động của nửa đầu mùa giải 2025/26, ban tổ chức sẽ có những hành động quyết liệt để trả lại sự thuần khiết cho bóng đá. Các sai sót của VAR cần phải trở thành bài học đắt giá để xây dựng một môi trường cạnh tranh lành mạnh và công bằng hơn.

Hy vọng AI sẽ được áp dụng nhiều hơn

Lời kết

Tin bóng đá về thống kê sốc Ngoại hạng Anh về 13 lần sai sót của VAR đã phác họa một mùa giải đầy rẫy những biến động và bất công cho Manchester United cùng nhiều CLB khác. Trong bối cảnh bóng đá hiện đại ngày càng phụ thuộc vào công nghệ, sự chuẩn xác và minh bạch của VAR không chỉ là yêu cầu mà còn là yếu tố sống còn cho uy tín của giải đấu.